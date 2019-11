लोगों के सामने ही दौड़ते-दौड़ते गिरा घोड़ा और फिर यह हुआ

Horse fallen running in front of people and then it happened: विल टू विन नामक एक घोड़ा गिर गया। उसके पीछे आ रहे दो अन्य घोड़े भी गिर गए।