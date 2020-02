दान किए गए अंगों पर अब अस्पतालों का नहीं होगा पहला अधिकार

- निजी अस्पतालों को विशेष आवंटन वरीयता खत्म

- दान किए गए अंगों का मामला

बेंगलूरु.

दान किए गए अंगों को ब्रेन डेड मरीज के शरीर से निकालने व इन्हें संग्रहित करने वाले अस्पतालों का इन अंगों पर पहला हक होता है। संबंधित अस्पताल में उपचार करा रहे व अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) के लिए अंगों का इंतजार कर रहे मरीजों को प्राथमिकता मिलती आ रही है। लेकिन प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए निजी अस्पतालों से यह सुविधा वापस ले ली है। इन अस्पतालों को विशेष आवंटन वरीयता (special allocation preference) से वंचित कर दिया गया।

आम नियमों के आधार पर अंग आवंटित होंगे

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कडैवर दान (Cadaver Donation) समन्वय समिति जीव सार्थकते (Jeevasarthakathe) ने यह निर्णय लिया है। हालांकि सरकार ने अब तक अधिसूचना जारी नहीं की है। इसमें कुछ समय लग सकता है। जीव सार्थकते ने निजी अस्पतालों को पत्र भेज इसकी जानकारी दे दी है। जिसमें कहा गया है कि आम दिशा-निर्देशों व नियमों के आधार पर ही अंग आवंटित होंगे।

अनैतिक इस्तेमाल पर रोक की कवायद

जीव सार्थकता के संयोजक डॉ. किशोर पी. ने कहा कि देश में अपने तरह का यह पहला कदम है। असल में विशेष आवंटन वरीयता संबंधित कोई कानून नहीं है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए निजी अस्पतालों को यह सुविधा प्रदान की गई थी। लेकिन इसका गलत और अनैतिक इस्तमाल हो रहा है। Brain Dead मरीज के परिजन अंगदान का निर्णय लेते हैं। ऐसे में किसी अस्पताल का इन अंगों पर सिर्फ इसलिए हक नहीं होना चाहिए कि अंगदान उनके अस्पताल में हुआ है और अस्पताल के चिकित्सकों ने दान के बाद अंगों को शरीर से निकाल संग्रहित किया है। इससे अंगदान की अवधारणा को चोट पहुंचती (The very concept of organ donation gets diluted) है।

आम मरीज हो रहे थे वंचित

दरअसल शहर के गिनेचुने अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसमें एक निजी अस्पताल श्रृंखला सबसे आगे है। स्वास्थ्य विभाग को शक है कि कुछ अस्पताल छोटे अस्पतालों से साठगाठ कर ब्रेन डेड प्रमाणित होने के योग्य मरीजों को अपने यहां ले आते हैं। अंगदान के बाद विशेष आवंटन वरीयता के आधार पर अस्पताल खुद के यहां पंजीकृत मरीज को अंग लगा देते हैं। इससे अंगों की प्रतीक्षा सूची वाले आम मरीज अंग से वंचित रह जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों तक अंग पहुंचते ही नहीं है।

अस्पतालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें

कुछ निजी चिकित्सकों का कहना है कुछ अस्पतालों के कारण सभी निजी अस्पतालों पर शक करना न्यायसंगत नहीं है। जीव सार्थकते को चाहिए कि वे संबंधित अस्पतालों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। हालांकि कई निजी चिकित्सकों ने नियम में बदलाव का समर्थन भी किया है।

लाभान्वित मरीज ही होंगे

नारायण हेल्थ सिटी में हृदय प्रत्योरोपण विभाग प्रमुख डॉ. भगीरथ रघुरामण के अनुसार जीव सार्थकते के नए नियम से कोई परेशानी नहीं है। नियमों का पालन होगा। अंग किसी को भी जाए, लाभान्वित मरीज ही होंगे।किसी छोटे अस्पताल से अगर किसी मरीज को बड़े अस्पताल लाया जाए और फौरन उसे ब्रेन डेड प्रमाणित होने की स्थिति में दान किए गए अंगों पर अस्पताल का हक नहीं होना चाहिए।

ये हो रहा था खेल, 20 में से 9 मामले एक ही अस्पताल से

डॉ. किशोर ने बताया कि गत दो माह में शहर में 20 लोग ब्रेन डेड प्रमाणित हुएं। लेकिन इनमें से नौ मामले एक ही अस्पताल से थे। विशेष आवंटन वरीयता के आधार पर संबंधित अस्पतालों ने दान किए गए ज्यादातर अंगों का इस्तेमाल खुद के मरीजों के लिए किया। इसके कारण अस्पताल पर शक हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसे साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है।

हालांकि पैसों के लेनदेन का शक है कि ज्यादा अंग, ज्यादा प्रत्यारोपण की अवधारणा पर काम हो रहा था। लेकिन कुछ अस्पताल वरीयता का अनैतिक इस्तमाल कर रहे हैं। इसके कारण आम लोगों को अंग प्रत्यारोपण के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ रहा है। डॉ. किशोर ने कहा कि विशेष आवंटन वरीयता रद्द करने का निर्णय एकतरफा नहीं था। जानेमाने प्रत्यारोपण विशेषज्ञों व चिकित्सकों से विचार-विमर्श किया गया। हालांकि, कुछ अस्पताल प्रबंधन सहमत नहीं थे।