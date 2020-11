चाहकर भी कॉलेज नहीं आ पा रहे कई विद्यार्थी

बेंगलूरु. प्रदेश के डिग्री और डिप्लोमा कॉलेज फिर से शुरू होने के तीन दिन बाद भी ज्यादातर कॉलेजों के छात्रावास (with most of the college hsotels shut, students are finding it difficult to return) बंद हैं। इनमें सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्रावास भी शामिल हैं। सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग ज्यादातर सरकारी छात्रावासों का संचालन करता है।

छात्रावास नहीं खुलने से कई विद्यार्थी अब भी ऑफलाइन शिक्षा सें वंचित हैं। कइयों ने ऑनलाइन विकल्प के साथ ही बने रहने का निर्णय लिया है। कई छात्रावास बंद हैं क्योंकि सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो कई छात्रावासों के वार्डन विद्यार्थियों को यह कहकर लौटा रहे हैं कि छात्रावास चलाने के लिए विद्यार्थियों की संख्या अपर्याप्त है।

बेंगलूरु विश्वविद्यालय के छात्रावास पहुंचे एक छात्र ने बताया कि विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण उसे अगले सप्ताह आने के निर्देश के साथ लौटा दिया गया।

कोलार के एक गांव से आई छात्रा ने बताया कि छात्रावास के भरोसे उसने ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प चुना लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद छात्रावास से निराश लौटी। फिलहाल वह अपने एक रिश्तेदार के यहां है पर ज्यादा दिन ठहरना संभव नहीं होगा। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रावास खुलने के बाद आने के लिए कहा है।

बेंगलूरु उत्तर विवि के कुलपति प्रो. टी. डी. केंपाराजू ने कहा कि विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या होने पर दो सप्ताह बाद ही छात्रावास खुलेंगे लेकिन बेंगलूरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के. आर. वेणुगोपाल ने छात्रों की संख्या कम होने पर भी फौरन छात्रावास खोलने के निर्देश दिए हैं।

सामाजिक कल्याण विभाग के आयुक्त रविकुमार सुरपुर ने बताया कि सैनिटाइजेशन के बाद ज्यादातर छात्रावास खुले हैं। निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच के आधार पर ही विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश मिलेगा। बिना रिपोर्ट के आने वाले विद्यार्थियों को लौटा दिया गया है। कोविड संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल के तहत 50 फीसदी बिस्तर ही आवंटित होंगे।