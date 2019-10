बेेंगलूरु. कर्नाटक के करीब 22 जिलों में बाढ़ और वर्षाजनित हादसों जानमाल की भीषण तबाही के दो माह पूरे होने को हैं। अभी तक केंद्र सरकार ने राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है।

राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और केंद्र सरकार में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा नेता सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं।

जानकारी के लिए पढ़ें : उत्‍तर कर्नाटक में बाढ़, अब तक 42 की मौत

कोई सप्ताह, कोई दो-तीन दिन, तो कोई जल्द केंद्र से राहत की रकम मिलने की दिलासा रूपी घुट्टी कर्नाटक (Karnataka) की जनता का समय-समय पर पिला दे रहा है।

केंद्र की लेटलतीफी पर कांग्रेस (Congress) और जनता दल-एस (JDS) जैसे विपक्षी दलों को भाजपा और मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा की सरकार को घेरने का मौका मिल गया है।

कांग्रेस के सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) से लेकर जद-एस के एचडी कुमारस्वामी (HD Kumarswamy) तक यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों तथा भाजपा सांसदों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपनी ही पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री (Prime Minister Of India) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सामने मुंह खोल सकें।

राज्य की दुर्दशा के बारे में बताकर राहत पैकेज जारी करने का दबाव बना सकें। इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे डॉ. जी. परमेश्वर (G Parmeshwara) ने शुक्रवार को एक ट्वीट (Tweet) करके केंद्र में सत्ताधारी दल बदलने के साथ राज्य के साथ उनके व्यवहार बदलने की ओर इशारा किया है।

Circa 2009. @BSYBJP govt was ruling in the state & MMS govt at the Centre. Floods had ravaged north Karnataka. MMS had himself immediately come for aerial survey & released ₹2000 crore relief. Different parties at state & Centre, but there was EMPATHY.



But now? pic.twitter.com/KIBjpQph9S