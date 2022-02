मानव संसाधन, ओटी, आइसीयू व वेंटिलेटर की जरूरत

- निम्हांस ऑर्गन रिट्रीवल केंद्र

निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neurosciences) में दुर्घटना संबंधी मामलों के लिए विशाल वार्ड बना हुआ है और यहां सड़क दुर्घटना के कई मामले आते हैं, जिनमें से कई मरीज मानसिक तौर पर मृत (ब्रेन डेड) होते हैं या फिर उपचार के दौरान ब्रेन डेड हो जाते हैं। बावजूद इसके अंगदान को बढ़ावा देने में निम्हांस अपेक्षा के पैमानों पर खरा नहीं उतर सका है जबकि शुरू से ही इसमें निम्हांस की भूमिका अहम मानी जाती रही है।