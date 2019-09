कांग्रेस का समर्थन मिला होता तो बात कुछ और होती

HD kumaraswamy said we supported congress, but they did not support us. पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को इस बात का मलाल है कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया लेकिन कांग्रेस नेता ऐसा नहीं कर सके।