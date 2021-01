आधी आबादी का टीकाकरण हो तो समझें जीत गए जंग : डॉ. देवी शेट्टी

बेंगलूरु. नारायण हेल्थ सिटी के अध्यक्ष और कार्डियक सर्जन डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी ने भी सोमवार को कोरोना वैक्सीन लगवाई।

मीडिया से अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत में आधी आबादी का टीकाकरण हो जाता है तो समझें इस महामारी के खिलाफ हम आधी लड़ाई जीत (Dr. Devi Prasad Shetty has said that half the battle against Covid pandemic will be won if half of the population in India is vaccinated.) गए हैं। अगर टीकाकरण अभियान में शामिल नर्सें हर दिन चार घंटे अतिरिक्त काम करती हैं तो दो महीने में ड्राइव पूरी हो सकती है।

डॉ. शेट्टी ने कहा कि वैक्सीन (Corona Vaccine) की दूसरी खुराक के बाद ही व्यक्ति कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हो सकेगा। तब तक बेहद सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना की दूसरी लहर आई उनकी तुलना में कम अस्पताल, चिकित्सक और नर्स होने के बावजूद भारत कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब रहा।

