कहीं महंगा न पड़ जाए विदेशों में सैर-सपाटे का शौक, अब तक १५

traveling abroad first time, be careful, 15 people cheated in bangalore, पुलिस ने विदेश की सैर कराने के बहाने कई लोगो से अग्रिम राशि के रूप मे २५ लाख रुपए लेकर धोखा देने के आरोप में एक निजी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक को गिरफ्तार किया है