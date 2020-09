कर्नाटक में कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

बेंगलूरु. कर्नाटक में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को 10,453 नए मरीज मिले और ये अब तक का (In highest single spike, Karnataka reports more than 10,000 Covid case) सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,92,911 हो गई है। इनमें से 1,07,737 मरीजों का उपचार जारी है। 4,76,378 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इनमें से 6,628 मरीजों को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 136 और मरीजों के मौत की पुष्टि की। कोरोना से अब तक कुल 8,777 लोग जान गंवा चुके हैं। 815 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

प्रदेश में मंगलवार को रिकवरी दर 80.34 फीसदी और मृत्यु दर 1.48 फीसदी रही।

गत 24 घंटे में 45,141 रैपिड एंटीजन और 42,334 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 87,475 सैंपल जांचे गए।

मंगलवार को बेंगलूरु शहर में भी एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। 10,453 मरीजों में से 4,868 मरीज बेंगलूरु शहर से हैं। बेंगलूरु शहर में अब तक 2,28,,437 संक्रमितों में से 1,78,917 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 46,610 मरीजों का उपचार जारी है। कुल 2912 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

हासन जिले में 475 नए संक्रमित मिले। कुल 16,419 मरीजों में से 288 मरीजों की मौत हुई है। 12,765 मरीज ठीक हुए हैं और 3,366 मरीज उपचाराधीन हैं।

मैसूरु जिले में 414 मरीजों की पुष्टि हुई। कुल 33,954 मरीजों में से 6,752 मरीज उपचाराधीन हैं और 26,471 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुल 731 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

कहां कितने नए केसेस

बागलकोट जिले में 128, बल्लारी जिले में 313, बेलगावी जिले में 128, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 305, बीदर जिले में 70, चामराजनगर जिले में 122, चिकबल्लापुर जिले में 141, चिकमगलूरु जिले में 177, चित्रदुर्ग जिले में 186, दक्षिण कन्नड़ जिल में 362, दावणगेरे जिले में 288, धारवाड़ जिले में 145, गदग जिले में 111, हावेरी जिले में 75, कलबुर्गी जिले में 161, कोडुगू जिले में 57, कोलार जिले में 72, कोप्पल जिले में 143, मंड्या जिले में 259, रायचुर जिले में 100, रामनगर जिले में 10, शिवमोग्गा जिले में 347, तुमकूरु जिले में 297, उडुपी 319, उत्तर कन्नड़ जिले में 125, विजयपुर जिले में 138 और यादगीर जिले में 117 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।