कांग्रेस नेता ने कसा तंज, बोले रेल किया वृध्दि नए साल पर सरकार का तोहफा

बेंगलूरु. पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भारतीय रेलवे द्वारा किराया वृद्धि की घोषणा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रेन के किराए में वृद्धि केंद्र सरकार की ओर से नए साल का तोहफा है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया कि ट्रेन किराए में वृद्धि आम लोगों के लिए सरकार द्वारा नए साल का उपहार है।

कांग्रेस नेता ने ट्वीट में कहा कि इस कदम से देश की विकासात्मक संभावनाओं में कमी आएगी क्योंकि रेलवे परिवहन की रीढ़ है। सिद्धारमैया ने कहा कि इसके बजाय, सरकार को हमारे संविधान के मूल्यों को कायम रखना चाहिए।

बता दें कि रेलवे ने नए साल की पूर्व संध्या पर रेल किराया में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो बुधवार से प्रभावी हो गई। यह वृद्धि अधिकतम 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई है।

इसमें लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर बड़ा असर होगा, लेकिन पहले से बुक कराए गए टिकट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उपनगरीय ट्रेन के किराए को भी इस बढ़ोत्तरी से बाहर रखा गया है।

Increase in Train fares is a New Year gift by @narendramodi govt to common people.



This will further dent the developmental prospects as Railways form a backbone of Transportation.



Instead, the govt should have gifted us the values of our Constitution by upholding it. pic.twitter.com/9ZbTXOMw2k