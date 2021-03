टीबी मरीजों का 26 फीसदी बोझ भारत पर

बेंगलूरु. स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने कहा कि विश्व में हर 22 सेकंड पर एक व्यक्ति की टीबी (क्षय रोग) से मौत हो जाती है। विश्व के 26 फीसदी टीबी मरीज भारत (India, incidentally, has the highest TB burden across the globe, which accounts for 26 per cent of the total global cases) में हैं। गरीब इंसान सबसे ज्यादा इसका शिकार होता है। पोलियो से पुरानी बीमारी होने के बावजूद टीबी उन्मूलन में सफलता नहीं मिली है। वर्ष 2019 में देश में टीबी से 4.36 लाख लोगों की मौत हुई।

वे विश्व टीबी दिवस (World TB Day) पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीबी के उन्मूलन के लिए प्रारंभिक सटीक निदान के बाद शीघ्र उपयुक्त उपचार महत्वपूर्ण है। दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए 2030 का समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए यह लक्ष्य 2025 रखा है। इसके लिए सरकारी व निजी अस्पतालों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए राज्य ने क्षय मुक्त कर्नाटक अभियान की शुरुआत की है। लोगों को टीबी को लेकर जागरूक किया जा रहा है।

स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. त्रिलोक चंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. अरुंधति चंद्रशेखर भी इस अवसर पर उपस्थित थी।