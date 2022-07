भारत बना सर्पदंश की वैश्विक राजधानी

किसान सबसे ज्यादा सर्पदंश के शिकार

मंत्री ने कहा कि भारत को सर्पदंश के लिए वैश्विक राजधानी माना ( India is considered the global capital for snakebites) जाता है , जिससे सालाना 58,000 मौतें और 1,37,000 से ज्यादा विकलांग होते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सांप के काटने से होने वाली मौतों की संख्या कम करने में केंद्र सरकार भी योगदान देगी। देश में किसान सबसे ज्यादा सर्पदंश के शिकार होते हैं।