गजराजों के लिए मुसीबत बने अवैध कांटेदार बाड़

बेंगलूरु. बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क (बीएनपी) और इसके आसपास के जंगलों में लगे लोहे के अवैध कांटेदार बाड़ हाथियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन बाड़ों से ज मी होने की घटनाएं आम हो गई हैं। कई हाथियों के सूंड गंभीर रूप से जख्मी (Elephant's trunk getting injured ) हो चुके हैं।

वन्यजीव कार्यकर्ता जोसेफ हूवर ने इस समस्या की ओर वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। उनके अनुसार इन कांटेदार बाड़ों से पांच हाथी घायल (It is of grave concern that at least five elephants have sustained injuries on their trunk while trying to escape from these snares.) हो चुके हैं। ज्यादातर हाथी सूंड को चोटिल कर बैठते हैं जबकि कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें हाथी के सूंड में छेद हो गया हो।

जंगल के आसपास बसे लोग और शिकारी आम तौर पर जंगली सूअरों और हिरणों को फंसाने के लिए इन बाड़ों का इस्तमाल करते हैं। नागरहोले और बंडीपुर टाइगर रिजर्व में तो इन बाड़ों में फंस बाघ और तेंदुए तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ये बाड़ हाथियों पर कहर बरपा रहे हैं।

हूवर ने बताया कि वर्ष 2018 में बीएनपी के कोडीहल्ली रेंज में एक हाथी का शव मिला था। सूंड का नीचला हिस्सा गायब था। हाल ही में बीएनपी के रागीहल्ली रेंज में एक युवा हाथी देखा गया। हाथी के सूंड में छेद था। कई शोधकर्ताओं के कैमरा ट्रैप में भी सूंड से बाड़ के टुकड़े लटकते गजराजों की तस्वीरें कैद हुई हैं।

वन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार बंदूक की गोली और बाड़ों से होने वाले नुकसान को लेकर विभाग हाई अलर्ट पर है। बाड़ों की पहचान कर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर चौकसी और गश्त बढ़ा दी गई है।

260 वर्ग किलोमीटर में फैले बीएनपी (Bannerghatta National Park) में घायल हाथियों को तलाश इनका उपचार करना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन वन विभाग इसकी तैयारी में है।