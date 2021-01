चिकित्सकों, नर्सों व फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी : अश्वथनारायण

बेंगलूरु. चिकित्सकों, नर्सों व अन्य फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं का सबसे पहले टीकाकरण (Doctors, Nurses and other frontline workers are first being given covid vaccine and it's government responsibility to safeguard them first) हो रहा है। सबसे पहले इन्हें सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इनकी सेवाएं बहुमूल्य हैं। अपनी जान जोखिम में डाल दूसरों की जिंदगी बचाते हैं।

साथ में यह भी समझने की जरूरत है कि कोरोना टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। टीकाकरण लोगों की इच्छा पर निर्भर है। विश्वास है कि समय के साथ टीकाकरण के लिए लोग आगे आएंगे। टीकाकरण एक जन अभियान है। ये बातें उप मुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण (Dr. C. N. Ashwathnarayan) ने कही। वे सोमवार को मल्लेश्वरम स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान की समीक्षा करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

हिचकिचाहट स्वाभाविक

टीकाकरण के लिए अपेक्षा अनुसार लोगों के सामने नहीं आने को लेकर उन्होंने कहा कि नई चीजों के इस्तेमाल को लेकर हिचकिचाहट स्वाभाविक है। कई लोग इंतजार करना चाहते हैं। कोरोना वैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन्होंने सरकार पर भरोसा कर वैक्सीन लगवाई है उनकी वे सराहना करते हैं। वैसे वैक्सीन सुरक्षित है।

लोगों को भ्रमित कर कुछ लोग कर रहे हैं मतलब की राजनीति

कोरोना की दो वैक्सीन 'कोवैक्सीन और कोविशील्ड' (Covishield and Covaxin) को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। ज्यादातर लोग कोवैक्सीन के पक्ष में नहीं हैं। सरकार इस स्थिति से बाहर कैसे आएगी? इन सवालों के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ लोगों ने जानबूझ कर यह स्थिति पैदा की है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि चीजें सही ढंग से चलें। उन्होंने विपक्षी दलों पर अपने मतलब के लिए लोगों को भ्रमित करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। जनहित में दोनों टीकों को अनुमति मिली है। सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है।