जयदेव कलबुर्गी में बनाएगा खुद का अस्पताल

- बेंगलूरु, मैसूरु और कलबुर्गी में होंगे 1700 बिस्तर

बेंगलूरु.

कलबुर्गी स्थित जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्क्यूलर सायंसेस एंड रिसर्च (जेआइसीएसआर) अपना अलग अस्पताल बनाएगा। अस्पताल में 300 बिस्तर होंगे। प्रदेश सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। 135 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का संचालन गत तीन वर्ष से गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंसेस परिसर में हो रहा है।

Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research के निदेशक डॉ. सी.एन. मंजूनाथ (Dr. C. N. Manjunath) ने बताया कि जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय के समीप करीब सात एकड़ में अस्पताल का निर्माण होगा। निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड (केकेआरबीडी) खर्च उठाएगा। फरवरी में निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। तीन वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

डॉ. मंजूनाथ ने बताया कि मौजूदा अस्पताल मरीजों के लिए छोटा पड़ रहा है। कलबुर्गी के जेआइसीएसआर ने अब तक दो लाख से ज्यादा मरीजों का उपचार किया है। नए अस्पताल में चार ऑपरेशन थिएटर, जनरल ओपीडी, विशेष ओपीडी, एमआरआइ स्कैन, सिटी स्कैन और आइसीयू आदि सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु के जेआइसीएसआर में पहले से ही 700 बिस्तर हैं। प्रदेश सरकार और इन्फोसिस फाउंडेशन (infosys foundation) मिलकर अतिरिक्त 300 बिस्तर उपलब्ध कराएगी। मैसूरु के अस्पताल में 400 बिस्तर हैं जबकि कलबुर्गी में 300 बिस्तर होंगे। ऐसे में तीनों अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या 1700 हो जाएगी जो अपने आप में एक उपलब्धि है।