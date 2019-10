दुकानों के नामपट्ट में कन्नड़ भाषा को वरीयता

Kannada language preferred in the nameplate of shops: कानों के नाम के बोर्ड में कन्नड़ भाषा को वरीयता सुनिश्चित करने के कन्नड़ विकास प्राधिकरण के निर्देशों के तहत बेंगलूर महानगर पालिका (BBMP) ने एक आदेश जारी किया है।