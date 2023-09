Cauvery water dispute कावेरी जल विवाद: कन्नड समर्थक संगठनों का एक कदम कर्नाटक को पहुंचाएगा नुकसान

बैंगलोरPublished: Sep 28, 2023 06:14:19 pm Submitted by: Taufiq Hayat

Cauvery water dispute तमिलनाडु को कावेरी का जल छोड़ने के विरोध में कर्नाटक बंद karnataka bandh observed in protest against release of Cauvery water to Tamil Nadu

कावेरी जल विवाद को लेकर कन्नड समर्थक संगठनों का राज्यव्यापी बंद