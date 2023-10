Karnataka Cabinet कर्नाटक कैबिनेट से भक्तवत्सल समिति की इन सिफारिशों को मिली मंजूरी

बैंगलोरPublished: Oct 06, 2023 05:58:16 pm Submitted by: Taufiq Hayat

Karnataka Cabinet कर्नाटक कैबिनेट ने की निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश स्वीकार Karnataka Cabinet accept recommendation of reservation for OBC in civic elections

कानून और संसदीय मंत्री एचके पाटिल