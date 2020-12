कर्नाटक में पशु वध रोकथाम विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी

बेंगलूरु. कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक (2020) पर अध्यादेश (ordinance on Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill (2020) को मंजूरी दे दी। विधेयक अब राज्यपाल के पास राजभवन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण (Animal Husbandry Minister Prabhu Chavan) ने कहा कि कुछ दिनों में यह एक कानून का रूप लेगा और राज्य में पशु वध पर रोक लग जाएगी।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक में भाजपा सरकार ने पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक के प्रस्ताव को पारित कर दिया था। इस विधेयक में राज्य में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले 1964 के गौ रक्षा कानून को बदल दिया गया है।

बता दें कि राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया था। कांग्रेस का कहना था कि कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाएगा।

हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने राज्य विधानसभा में पशु वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक -2020 के पारित होने के बाद गाय की पूजा की थी।