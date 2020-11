कर्नाटक में अक्टूबर में सबसे ज्यादा मरीजों ने दी कोविड को मात

बेंगलूरु. कोविड के खिलाफ जारी जंग में अक्टूबर माह में सर्वाधिक सफलता मिली है। मृत्यु दर, पॉजिटिविटी दर सहित एक्टिव मरीजों (Covid death rate, positivity rate and active cases declines in October in Karnataka)की संख्या में भी भारी कमी आई है। चिकित्सकों के अनुसार जरूरी है तो, इसे बनाए रखने की। हालांकि, अब भी खतरा टला नहीं है। कोविड सुरक्षा नियमों की अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है।

प्रदेश में 30 सितंबर तक मिले कुल 6,01,767 मरीजों में से 2,18,304 मरीजों की पुष्टि अगस्त में हुई। 2,59,344 मरीज सितंबर में मिले। 31 अक्टूबर तक प्रदेश में कुल संक्रमितों की तादाद 8,23,412 पहुंच गई। इनमें से 2,21,645 मरीजों की पहचान अकेले अक्टूबर में हुई। अगस्त से पहले के महीनों में कुल 1,24,119 मरीज ही मिले थे।

अगस्त के बाद मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई जो लगातार जारी है। राज्य में अक्टूबर तक कोविड से कुल 11,168 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 6,577 मरीजों ने अगस्त और सितंबर में जान गंवाई है। अगस्त में 3,400 मरीजों की मौत हुई। सितंबर में 3,177 मरीजों को बचाया नहीं जा सका जबकि अक्टूबर में 2,304 मरीजों की ही मौत हुई है। अगस्त से पहले के महीनों में कुल 2287 मरीजों ने जान गंवाई।

प्रदेश में अक्टूबर तक कोविड को मात देने वाले कुल 7,57,208 मरीजों में से 4,35,605 मरीज अगस्त और सितंबर में स्वस्थ हुए। 31 अक्टूबर तक स्वस्थ हुए 7,57,208 मरीजों में से 1,99,685 मरीज अगस्त में स्वस्थ हुए। सितंबर में कुल 2,35,920 मरीजों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीती। अक्टूबर में 271940 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगस्त से पहले के महीनों में कुल 49,663 मरीज ही स्वस्थ हुए थे। राज्य में कोरोना का पहला मामला 8 मार्च को सामने आया था जबकि पहली मौत 10 मार्च को हुई थी, जो देश में इस बीमारी से पहली मौत थी। संक्रमण के मामले में राज्य दूसरे स्थान पर है।

इतने हुए स्वस्थ

मार्च से जुलाई - 49,663

अगस्त - 1,99,685

सितंबर - 2,35,920

अक्टूबर - 2,71,940

कुल - 7,57,208

कब कितनी मौतें

अगस्त से पहले - 2,287

अगस्त - 3,400

सितंबर - 3,177

अक्टूबर - 2,304

कुल - 11,168

एक्टिव मामलों पर एक नजर

- 31 अगस्त तक प्रदेश में 3,42,423 मरीज मिले। इनमें से 87,235 यानी 25.47 मरीज एक्टिव थे।

- 30 सितंबर प्रदेश में 6,01,767 मरीज मिले। इनमें से 1,07,616 यानी 17.88 फीसदी मरीज एक्टिव थे।

- 31 अक्टूबर तक प्रदेश में 8,23,412 मरीज मिले। इनमें से 55,017 यानी 6.68 फीसदी मरीज एक्टिव थे।