कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में

बेंगलूरु. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथनारायण शनिवार को कोरोना संक्रमित हो गए।

एक ट्वीट में खुद के संक्रमित होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के लिए कोविड-१९ की जांच कराने पर मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके लिए मैं कुछ दिन घर में ही पृथकवास में रहूंगा।

In anticipation of the upcoming Assembly sessions, I underwent a #COVID19 test on Saturday and my results have returned positive. I am asymptomatic and will be under home isolation.



I request those who have come in contact with me to take the necessary precautions.