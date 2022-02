कर्नाटक : डिजिटल साक्षरता, समय की कमी, प्रतिकूल प्रभाव का भय आया टीकाकरण के आड़े

- बेंगलूरु सहित चार शहरों की मलिन बस्तियों में अध्ययन (Predictors of COVID-19 Vaccine Confidence: Findings from Slums in Four Major Metro Cities of India)

बैंगलोर Published: February 11, 2022 01:44:33 pm

बेंगलूरु. डिजिटल साक्षरता की कमी, काम से समय नहीं निकाल पाना, असुविधाजनक समय, वृद्धावस्था, गलत सूचना, नि:शक्तता, अफवाहें और प्रतिकूल प्रभावों का डर शहरी मलिन बस्तियों में टीकाकरण अभियान के आड़े आया। टीके के प्रति आत्मविश्वास की कमी और अन्य चुनौतियों के कारणों को समझने के लिए किए गए एक अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं।

'प्रेडिक्टर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कॉन्फिडेंस : फाइंडिंग्स फ्रॉम स्लम फ्रॉम फोर मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया' शीर्षक वाला यह अध्ययन हाल ही में एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। बेंगलूरु, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की मलिन बस्तियों को इस अध्ययन में शामिल किया गया।

अध्ययन दल के डॉ. सत्यनारायण टी. ने बताया कि शोधकर्ताओं ने गत वर्ष अप्रेल-मई में चार मलिन बस्तियों के 296 लोगों पर अध्ययन किया। सबसे पहले ऐसे 50 लोगों कसे बात की गई जिन्होंने कोरोना टीके की एक भी डोज नहीं ली थी। दूसरे चरण में चार शहरों में से प्रत्येक में वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने वाले पांच लोगों का साक्षात्कार किया गया। अंत में समुदायों में टीकाकरण पैटर्न पर प्रत्येक शहर में तीन प्रमुख लोगों का गहन साक्षात्कार किया गया।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, बेंगलूरु में हेल्थ इनोवेशन लैब के निदेशक डॉ. सत्यनारायण ने बताया कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों से संबंधित प्रासंगिक प्रभावों को देखते हुए टीके की हिचकिचाहट को समझने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में टीके के प्रति झिझक काफी कम होने के बावजूद नियमित अंतराल पर टीके के विश्वास को समझने, विश्लेषण करने और संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

अध्ययन में शामिल दिल्ली और मुंबई के उत्तरदाताओं का लगभग पांचवां हिस्सा टीकाकरण का निर्णय लेने में दूसरों व परिवारों पर निर्भर था। बेंगलूरु और कोलकाता में यह 10 फीसदी से कम था। बेंगलूरु (10.2 फीसदी) मुंबई (10 फीसदी से कम) और कोलकाता (आठ फीसदी से कम) में शारीरिक अक्षमता एक मुद्दा था।

बेंगलूरु और दिल्ली के 13 फीसदी प्रत्यर्थियों ने माना कि काम छोड़कर उनके लिए टीकाकरण के लिए जाना असंभव था। दिल्ली में सबसे ज्यादा 9.3 फीसदी प्रत्यर्थियों के अनुसार टीकाकरण केंद्र उनकी पहुंच से काफी दूर था।

