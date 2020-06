टीवी चैनल शुरू करेगा शिक्षा विभाग : शिक्षा मंत्री

बेंगलूरु. कर्नाटक के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने कहा कि प्रदेश बोर्ड 10वीं यानी एसएसएलसी (SSLC) की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन चंदना की मदद से पुनरीक्षण कक्षाएं आयोजित की। विद्यार्थियों की मदद के लिए शिक्षा विभाग अपना टीवी चैनल शुरू करने (Karnataka Education Department To Have It's Own TV Channel) पर मंथन कर रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से अनुमति भी मांगी है। एसएसएलसी परीक्षा आयोजन संबंधित रिपोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय को सौंप दी गई है। परीक्षा इस तरह आयोजित होगी कि विद्यार्थियों को परेशानी न हो।

वापस लाएंगे बीच में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को

सुरेश कुमार ने बताया कि विभिन्न कारणों से बीच में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस शिक्षा से जोडऩे के लिए शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाएगा।

इस बार शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं करेंगे

मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान अतिरिक्त शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। आम तौर पर विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होने की स्थिति में शिक्षकों को उन स्कूलों में भेज जाता था जहां शिक्षक कम हैं। लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार ऐसा नहीं होगा।