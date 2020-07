महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को मिली राहत, अब रहेंगे होम क्वारंटाइन

बेंगलूरु. प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन नियमों में बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन को खत्म कर अब 14 दिन होम क्वारंटाइन को अनिवार्य किया गया है। (An order issued by the government said people coming from other states, including Maharashtra, should be placed in 14 days of home quarantine.)

राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन) में प्रधान सचिव एन. मंजूनाथ प्रसाद ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। जिसके अनुसार महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से कर्नाटक आने वाले लोग अब अपने घर में 14 दिन क्वारंटाइन रह सकेंगे। आदेश के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश और मानक संचालन प्रक्रिया में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अगले आदेशों तक लागू रहेंगी। अभी तक महाराष्ट्र से आए लोगों को सात दिन संस्थागत क्वारंटाइन और अगले सात दिन होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य था।

कुछ दिन पहले सरकार ने तमिलनाडु और दिल्ली से लौटने वालों के लिए निर्धारित तीन दिन के संस्थागत क्वारंटाइन को खत्म कर 14 दिन के होम क्वारंटाइन की अनुमति दे दी थी।