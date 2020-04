कोविड के ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से अन्य मरीजों को जीवनदान !

बेंगलूरु. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने कर्नाटक को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत (ICMR gives its nod to Dr. Vishal Rao for Clinical Trail on plasma therapy) दे दी है। The Indian Council of Medical Research ने बेंगलूरु के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. विशाल राव को यह इजाजत दी है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने भी मंगलवार को ट्वीट कर इसकी पुष्टि की और डॉ. राव को बधाई दी। डॉ. सुधाकर ने माना की प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर है। आइसीएमआर ने कर्नाटक (Karnataka) को हरी झंडी दो, जो खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि इससे पहले आइसीएमआर केरल और गुजरात को भी क्लिनिकल ट्रायल (Clinical Trail) की इजाजत दे चुका है।

इस थेरेपी (Plasma Therapy) में कोविड-19 (Covid-19) को पछाड़ चुके मरीज अब दूसरे मरीजों के जीवनदान देने में अहम भूमिका निभाएंगे। स्वस्थ हो चुके मरीज प्लाज्मा दान करते हैं। लखनऊ और दिल्ली के चंद अस्पतालों में कोविड के मरीजों पर यह थेरेपी सफल रही है। ठीक हो चुके मरीज के खून से 200 मिलीलीटर प्लाज्मा निकालकर आइसीयू के मरीज को चढ़ाया जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाने से यकृत और अन्य अंग फेल होने से बच जाते हैं। सार्स और स्वाइन फ्लू के मरीजों में भी प्लाज्मा थेरेपी कारगर सिद्ध हुई थी।

डॉ. राव ने बताया कि रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मा तरल रूप में होता है। स्वस्थ व्यक्ति में कोविड-19 के प्रति 14 दिन बाद पूरी तरह एंटीबॉडी बन चुकी होती है। जिसे निकालकर दूसरे मरीज में चढ़ाने से पहले परीक्षण कर लिया जाता है। इसका इम्यूनोग्लोबिन निकालकर दूसरे मरीज में देते हैं, जिससे उसका शरीर वायरस से लडऩे लगता है। बाद में मरीज की खुद की एंटीबॉडी भी बनने लगती है। चीन ने इस थेरेपी से कई मरीजों की जान बचाई है।

सुरक्षा व प्रभावितकता परखना जरूरी

डॉ. राव ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी की सुरक्षा व प्रभावितकता परखने के लिए दो चरणों में क्लिनिकल ट्रालय करेंगे। अन्य कुछ देशों में यह थेरेपी सफल हुई है लेकिन भारतीय आबादी की जनसांख्यिकी दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है। इसलिए एक बड़ी आबादी में परीक्षण शुरू करने से पहले इस थेरेपी का सुरक्षा मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।

नैदानिक परीक्षणों तक ही सीमित

डॉ. राव के अनुसार चीन ने कोविड-19 के 15 मरीजों पर दो चरणों में क्लिनिकल ट्रायल की थी। जो काफी हद तक सफल रही। बावजूद इसके आइसीएमआर ने फिलहाल इसे नैदानिक परीक्षणों तक ही सीमित रखा है।