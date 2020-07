कर्नाटक का पहला प्लाज्मा बैंक एचसीजी अस्पताल में शुरू

बेंगलूरु. कर्नाटक सरकार, एचसीजी अस्पताल और कोविड इंडिया कैंपेन की साझेदारी में एचसीजी अस्पताल में प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक (Karnataka gets its first plasma bank) खुल गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर और सांसद तेजस्वी सूर्या की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। जिसके बाद कोविड को हरा चुके तीन मरीजों ने प्लाज्मा दान किया।

कोरोना मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। कोरोना से ठीक हो चुके लोग यहां अपना प्लाज्मा दान कर दूसरों को जिंदगी देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बैंक खुलने से कोविड के गंभीर मरीजों के उपचार में तेजी आएगी।

एचसीजी ग्लोबल के क्षेत्रीय निदेशक और ओरल कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. विशाल राव ने कहा कि देश में चार से पांच प्लाज्मा बैंक हैं। पहले बैंक की शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। कोरोना से ठीक हुए लोगों के भीतर एक एंटीबॉडी विकसित हो जाती है जो कोरोना वायरस से लडऩे में सक्षम है। रक्त से इन्हीं एंटीबॉडीज को निकालकर मरीजों का इलाज किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में प्लाज्मा थेरेपी के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। विशेषकर कोविड के गंभीर मरीजों के लिए।

उन्होंने मानवता के नाते ज्यादा से ज्यादा कोविड के पूर्व मरीजों से प्लाज्मा दान के लिए आगे आने की अपील की। अब तक कुल 15 लोगों ने प्लाज्मा दान किया है। नौ मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी हुई। कोरोना से ठीक हो चुके अन्य 20 लोगों ने दान के लिए पंजीकरण कराया है।