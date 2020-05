एक जून से खुल सकते हैं स्कूल : डीपीआइ

बेंगलूरु. प्रदेश सरकार स्कूल खोलने पर गंभीरता से विचार (karnataka Government is seriously working on opening schools) कर रही है। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल एक जून से खोले जा सकते हैं। बशर्ते केंद्र सरकार लॉकडाउन (Lockdown) नहीं बढ़ाए। हालांकि इस बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन स्कूल खुलने पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

लोक शिक्षण विभाग (department of public instructions- डीपीआइ) के आयुक्त के. जी. जगदीश ने गुरुवार को बताया कि गर्मी की छुट्टियां ३१ मई को समाप्त हो रही हैं। एक जून से कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूल खोलने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श कर रहा है। हालांकि स्कूलों में सामाजिक दूरी बनाए रखना चिंता का विषय जरूर है। स्वास्थ्य विभाग ने एक से चार तक की कक्षाएं सुबह व शेष कक्षाएं दोपहर में लगाने का सुझाव दिया है।

जगदीश ने कहा कि प्रदेश बोर्ड 10 वीं यानी एसएसएलसी की परीक्षाएं (SSLC exams) जून प्रथम सप्ताह में आयोजित हो सकती हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च स्कूल की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं क्योंकि उच्च स्कूलों में परीक्षा केंद्र भी होंगे। ऐसे में एक एक ही समय में कक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कक्षाएं शुरू करने से पहले कई सुरक्षा स्तरों पर काम करते हुए आगे की रणनीति बनानी होगी। स्वास्थ्य विभाग इसमें मदद करेगा। सभी दिशा-निर्देश तैयार करने के बाद स्कूलों को अवगत कराया जाएगा। सभी स्कूलों को इनका पालन करना होगा।