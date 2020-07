कोरोना : एक लाख रैपिड एंटीजेन जांच करवाएगी कर्नाटक सरकार, तैयारी शुरू

- 3500 बिस्तर देंगे निजी अस्पताल

- होटलों की साझेदारी में खुलेंगे कोविड देखभाल केंद्र

बेंगलूरु.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. सुधाकार ने कोरोना संक्रमितों के उपचार व बिस्तर आदि को लेकर निजी अस्पताल के प्रमुखों के साथ बुधवार शाम अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बैठक सफल रही और निजी अस्पताल 3500 बिस्तर देने पर राजी हुए हैं। असिंप्टोमेटिक मरीजों के उपचार के लिए होटल मालिकों की साझेदारी में निजी अस्पताल कोविड देखभाल केंद्र (Covid Care Centre) भी शुरू करेंगे। सब मिलाकर छह से सात हजार बिस्तर उपलब्ध होंगे।

500 एम्बुलेंस

डॉ. सुधाकर (Medical Education Minister Dr. K. Sudhakar said honesty is important in fight against Corona) ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में ईमानदारी जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण का शक होने पर जांच करानी चाहिए। कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क, सामाजिक दूरी (Best weapon - Mask and Social Distancing) और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन मुख्य हथियार है। इस सप्ताह से एक लाख एंटीजेन जांच (Karnataka Government to do one lakh rapid antigen test) करने की तैयारी जारी है। लोगों की मदद के लिए शहर में 500 एम्बुलेंस (Ambulance) तैनात किए जाएंगे।

स्टाइपेंड जारी करने के निर्देश

स्टाइपेंड (Stipend) की मांग को लेकर दावणगेरे स्थित जेजेएम मेडिकल कॉलेज (जेजेएमएमसी) में जारी हड़ताल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार कॉलेज प्रबंधन व मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयूरप्पा से विचार-विमर्श कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कॉलेज को जल्द से जल्द स्टाइपेंड जारी करने के निर्देश दिए हैं।