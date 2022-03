कर्नाटक सरकार ने बताया क्यों मंदिर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं

हिंदू मंदिरों में केवल हिंदू व्यापारियों को अनुमति का मामला

बैंगलोर March 25, 2022

बेंगलूरु. कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी (Law Minister JC Madhuswamy) ने कहा है कि हिंदू मंदिरों के परिसर में केवल हिंदू व्यापारियों को अनुमति (as per rules non-Hindus cannot do business around annual festivals) देने का कानून 20 वर्ष पहले बना है। (Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, were framed under the Congress government ) लिहाजा, देवस्थान विभाग के लिए वर्ष 2002 में बने इस कानून का पालन कर रहे मंदिरों के प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई संभव नहीं है।

विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान सीएम इब्राहिम के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कानून के दायरे में फैसले कर रहे हैं। ऐसे फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

इससे पहले सीएम इब्राहिम ने कहा कि दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ तथा उडुपी जिलों के मंदिरों के यात्रा महोत्सव में मंदिरों के परिसर में एक समुदाय विशेष के व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का अब राज्य के कई जिलों में अनुकरण किया जाना चिंता की बात है। राज्य सरकार को इस समुदाय विशेष के प्रति करुणा दिखाते हुए यात्रा महोत्सव में व्यापार करने की अनुमति दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस के सदस्य सलीम अहमद, नजीर अहमद ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मंदिर परिसर को छोडक़र अन्यत्र भी समुदाय विशेष के व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है।

इसका जवाब देते हुए कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि अगर मंदिर का परिसर छोडक़र अन्यत्र कहीं पर भी किसी समुदाय विशेष को व्यापार करने से रोका जा रहा है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।

