कोरोना वायरस जांच में खरे नहीं उतरे चीनी रैपिड किट, आयात आर्डर रद्द

बेंगलूरु. व्यापक जांच से कोरोना (Novel Corona Virus) संदिग्धों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में दो चीनी कंपनियों से दो लाख रैपिड एंटीबॉडी जांच किट (Rapid Antibody Test Kit) आयात करने का आर्डर दिया था लेकिन अब सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। सरकार ने जांच में चीनी किट के खरे नहीं उतरने के कारण यह निर्णय लिया है।

राज्य को केंद्र की ओर से आयात किए गए किट में से स्वास्थ्य विभाग ने अंतत: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (The Indian Council of Medical Research - आइसीएमआर) ने 11,400 किट भेजे थे। संदिग्धों की जांच के दौरान इनमें से सिर्फ 47 फीसदी किट ही संवेदनशील (only 47 percent sensitivity) पाए गए जबकि संवेदनशीलता प्रतिशत कम से 75 होनी चाहिए। इस कारण उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों की रैंडम जांच (Random Test) योजना खटाई में पड़ गई है।

जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्क्यूलर साइंसेस एंड रिसर्च (Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research) के निदेशक व प्रदेश कोविड-19 टास्क फोर्स में जांच लैब के नोडल अधिकारी डॉ. सी. एन. मंजूनाथ ने बताया कि आइसीएमआर (ICMR) ने कुछ दिन पहले प्रदेश को 11,400 किट भेजे थे। सत्यापन के लिए 200 किट राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS - निम्हांस) भेजे गए थे। जांच में पता चला की इन किटों की जांच संवेदनशीलता केवल 47 फीसदी ही है। इसलिए किट को लौटाने का निर्णय किया गया। उन्होंने बताया कि दो कंपनियों को एक लाख किट के लिए दिए गए ऑर्डर भी रद्द किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग) जावेद अख्तर ने कहा कि दो आर्डर में से सिर्फ एक कंपनी को ही भुगतान किया गया था और वह पूरी तरह वापस ले लिया गया है। हालांकि, उन्होंने इस राशि के बारे में कोई खुलासा नहीं किया।

पर्याप्त मात्रा में जांच किट उपलब्ध : इस बीच, स्वास्थ्य आयुक्त पंकज कुमार पांडे ने कहा कि राज्य में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में किट उपलब्ध है और हर दिन होने वाले जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच क्षमता बढ़ाने के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं। मंगलवार तक 50 हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।

बेंगलूरु के दो हॉट स्पॉट (Hot Spot) में रैंडम जांच निगेटिव : कोडिव-19 प्रवक्ता मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि शहर के दो कोरोना हॉट स्पॉट-होंगसंद्र और पादरायनपुर में 200 लोगों की रैंडम जांच में सभी नमूने निगेटिव पाए गए। होंगसंद्र में 145 और पादरायनपुर से 70 नमूने दो दिन में लिए गए थे। हालांकि, पादरायनपुर में मंगलवार को एक नए मामले की पुष्टि हुई। पादरायनपुर में उपद्रव के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के नमूनों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है।