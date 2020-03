कोरोना से बचाव: केरल की सीमा पर वाहनों का आवागमन रोका

Corona in Karnataka. Karnataka has closed its borders with Kerala for vehicular traffic: राज्य की सीमा पर स्थित केरल के कासरगोड जिले में कोरोनोवायरस के लिए छह पाजीटिव मामले सामने आने के बाद कर्नाटक ने वाहनों के आवागमन के लिए केरल के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है।