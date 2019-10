कर्नाटक उच्च न्यायालय का एचएएल कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने का आदेश

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एचएइए), उसके पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अपनी हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एचएइए किसी प्रकार से एचएएल की दैनिक गतिविधियों और उसके कामकाज को बाधित, प्रभावित, बंद या धीमा नहीं कर सकता। कोर्ट ने हड़ताल समाप्त करने का अंतरिम आदेश पारित किया।

एशिया के सबसे बड़े सार्वजनिक रक्षा उïद्यम एचएएल के प्रबंधन की ओर से न्यायालय का आदेश साझा करते हुए कहा गया एचएइए के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वह अपनी हड़ताल समाप्त करे और वापस काम पर लौटें। अगर एचएइए ऐसा करने में विफल रहा तो यह अदालत की अवमानना होगी। एचएएल में हड़ताल से थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के उत्पादन एवं रखरखाव प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा था।

Karnataka: High Court has passed interim order today restraining Hindustan Aeronautics Employees Association (HAEA), its office bearers/workmen from continuing their ongoing strike including any form of agitation or disrupting day-to-day activities of HAL&its offices in Bengaluru