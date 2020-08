इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है कर्नाटक

बेंगलूरु. उप मुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण ने सोमवार को कहा कि अटलांटा विश्वविद्यालय के इमोरी वैक्सीन केंद्र की साझेदारी में कर्नाटक इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का इच्छुक है। (Karnataka is keen to establish an immunology and vaccine research center in Bengaluru) कोविड महामारी के मद्देनजर यह आवश्यक भी है।

इमोरी वैक्सीन केंद्र के निदेशक डॉ. रफी अहमद के साथ एक वेबिनार में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन पर शोध गतिविधियों में आज किए गए निवेश भविष्य में लाभदायक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड परीक्षण के नए तरीके तलाशने के लिए उत्सुक है। कर्नाटक के पास अनुसंधान व नवाचार के लिए उपयुक्त और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है। समाज के हित में टीके के विकास, नैदानिक परीक्षणों और अनुसंधान अध्ययन के अनुवाद पर ध्यान केंद्रीत करने की जरूरत है। टीका विकास गतिविधियों में संलग्न न्यूनतम 20 राष्ट्रीय प्र यात संस्थाएं हैं। इन सभी को एकीकृत किया जाएगा और सरकार नीति कार्यान्वयन के माध्यम से समर्थन के लिए तैयार है। क्लिनिकल ट्रायल नियमों को पहले से आसान बनाया गया है।

डॉ. अहमद ने बताया कि इमोरी वैक्सीन केंद्र ने कोविड-19 परीक्षण के लिए अत्यधिक विशिष्ट और संवेदनशील रैपिड जांच पद्धति विकसित किया है जिसे अटलांटा के अस्पताल अपना रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी और मानव आणविक एंटीबॉडी विकास सहित अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इमोरी वैक्सीन केंद्र काम कर रहा है।