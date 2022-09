कर्नाटक : दूसरे दिन भी अस्त-व्यस्त रहा जनजीवन

सॉफ्टवेयर कोडिंग के केंद्र में ट्रैक्टर बना सहारा

IT Corridor बारिश से सर्वाधिक प्रभावित है। मंगलवार को काफी संख्या में IT professional और कुछ कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी ट्रैक्टर से दफ्तर पहुंचे। हालांकि, कई सॉफ्टवेयर कंपनियां और स्टार्टअप हाईब्रिड या वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का भी सहारा लिया। आमतौर पर tractors in bengaluru नहीं दिखते हैं मगर बारिश प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए ट्रैक्टर ही अभी आवागमन का साधन बने हुए हैं।