कर्नाटक : सांबर में निकली छिपकली, 80 बच्चे बीमार

- दो की हालत गंभीर

मेडिकल कॉलेज की नौ छात्राएं कोविड पॉजिटिव

मैसूरु. प्रदेश के एक और मेडिकल कॉलेज में कोविड क्लस्टर सामने आया है। मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एमआइएमएस) की नौ छात्राएं पॉजिटिव निकली हैं।

एमआइएमएस (nine students of Mandya Institute of Medical Sciences tested positive for corona virus) के निदेशक डॉ. एम. आर. हरीश ने बताया कि कॉलेज के कई विद्यार्थी अपने मूल प्रदेश केरल गए थे और 24 दिसंबर को लौटे थे। नियमित कोविड जांच में सबसे पहले चार छात्राएं संक्रमित निकलीं। इसके बाद छात्रावास के 145 विद्यार्थियों की भी कोविड जांच हुई। रिपोर्ट में पांच और मामलों की पुष्टि हुई।