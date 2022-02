हादसे में दोनों हाथ गंवाए, चिकित्सकों ने जोड़े

ब्रेन डेड के पिता की इच्छा ने दी नई जिंदगी

चिकित्सकों ने किसान (farmer) के शरीर में एक 25 वर्षीय ब्रेन डेड युवक (The deceased donor, a Kerala youth in his twenties, suffered from an illness and was declared brain-dead in September, 2021) के हाथों का प्रत्यारोपण किया। यह युवक फ्रांस (France) में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। केरल के कोट्टायम स्थित अपने घर आया था। किसी कारणवश वह पिछले साल 24 दिसंबर को अचानक बेहोश हो गया। तमाम उपचार के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। मृत युवक के पिता खुद अंगदान के लिए आगे आए थे। तब हाथ दान के बारे में बताने पर उन्होंने कहा था कि 'बेटे के हाथों से किसी को जिंदगी मिलती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।' किसान ने छह माह पहले प्रत्यारोपण के लिए केरल में पंजीकरण कराया था।