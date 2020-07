स्टाइपेंड मिलने के लिखित आश्वासन तक हड़ताल वापस नहीं लेने पर अड़े रेजीडेंट चिकित्सक

दावणगेरे. स्टाइपेंड (वृत्तिका) की मांग को लेकर गत 18 दिन से हड़ताल कर रहे जेजेएम मेडिकल कॉलेज (जेजेएमएमसी) के रेजीडेंट चिकित्सकों ने गुरुवार को हड़ताल वापस लेने का इरादा बदल दिया। स्टाइपेंड जारी करने के लिखित आश्वासन मिलने तक चिकित्सक हड़ताल जारी रखेंगे। (Karnataka Medical College medicos go on indefinite strike demanding stipend due for 16 months.)

डॉ. राचप्पा ने बताया कि जिला प्रशासन के अनुसार प्रदेश सरकार मार्च 2019 से जून 2020 तक की वृत्तिका (stipend) राशि जारी करेगी। चिकित्सकों की पहली मांग पूरी हो गई है लेकिन सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि जुलाई से स्टाइपेंड देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी या कॉलेज प्रशासन की। जिसकी भी जि मेदारी हो, चिकित्सक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्टाइपेंड राशि सरकारी रेजीडेंट चिकित्सकों के बराबर हो क्योंकि हड़ताल में शामिल सभी चिकित्सक सरकारी कोटे पर पढ़ाई कर रहे हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं।

डॉ. राचप्पा ने कहा कि लंबित स्टाइपेंड जारी करने का आश्वासन फिलहाल केवल मौखिक है। चिकित्सकों को लिखित आश्वासन चाहिए जिसमें सरकार यह भी स्पष्ट करे कि जुलाई से भुगतान कौन करेगा और स्टाइपेंड राशि कितनी होगी। कोविड को छोड़ चिकित्सकों ने अन्य सेवाएं बंद कर रखी हैं।

आर्थिक संकट, वजीफा ही उम्मीद

चिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने अपने कॉलेज की फीस के रूप में पांच से सात लाख रुपए का भुगतान किया है और कोरोना महामारी से उत्पन्न अर्थिक कठिनाइयों से बचने की एकमात्र उम्मीद उनके हक का मासिक वजीफा है।

सरकार ने मदद से खींचे हाथ

कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2018 में स्टाइपेंड देने से मना कर दिया था क्योंकि जेजेएमएमसी चिगतेरी जनरल अस्पताल के अंतर्गत है। जिसके बाद राजस्व की कमी का हवाला देते हुए जनरल अस्पताल ने भी स्टाइपेंड के भुगतान से मना कर दिया।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टाइपेंड देने की जिम्मेदारी वापस जेजेएमएमसी प्रशासन के सिर मढ़ दी। जेजेएमएमसी ने भी फंड की कमी के कारण असमर्थता जता दी।

सारे आश्वासन खोखले

जेजेएमएमसी की पी रेजीडेंट चिकित्सक डॉ. हीता ने बताया कि 16 माह से चिकित्सक बिना स्टाइपेंड के काम कर रहे हैं। सरकार के सारे आश्वासन खोखले निकले। चिकित्सक अब हर कीमत पर अपना हक चाहते हैं। अस्पताल में हजार से ज्यादा बिस्तर हैं। सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए जेजेएमएमसी 300 से ज्यादा चिकित्सकों को नियुक्त करता है लेकिन फिलहाल ऐसे 32 चिकित्सक ही हैं। जेजेएमएमसी के रेजीडेंट चिकित्सक सरकार के लिए काम करते हैं इसलिए स्टाइपेंड की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकारी कोटे पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। सरकार ने अनिवार्य ग्रामीण सेवा के लिए तीन वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर भी करवाया है। अब सरकार कहती है कि स्टाइपेंड उनकी जिम्मेदारी नहीं है। चिकित्सकों की लड़ाई जेजेएमएमसी प्रबंधन के नहीं सरकार के खिलाफ है। जेजेएमएमसी किसी अन्य निजी मेडिकल कॉलेज की तरह नहीं है। जेजेएमएमसी सरकारी जिला अस्पताल के अंतर्गत आता है।