कर्नाटक मानसिक स्वास्थ्य वेब पोर्टल ई-मानस जारी

बेंगलूरु. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) बेंगलूरु उत्तर में भी ओपीडी, ट्रॉमा व परामर्श केंद्र (opd, trauma and counselling centre) शुरू करेगा। मुख्यमंत्री बीएस येडीयूरप्पा ने शुक्रवार को विधान सौधा से ही क्यालसनहल्ली में बनने वाले नए अस्पताल भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कर्नाटक मानसिक स्वास्थ्य वेब पोर्टल ई-मानस भी जारी की।

मुख्यमंत्री ने निम्हांस द्वारा प्रदान की जा रही महत्वपूर्ण मनो-सामाजिक देखभाल और परामर्श सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि निम्हांस उत्तर कैंपस के लिए प्रदेश सरकार काफी पहले 40 एकड़ भूमि आवंटित कर चुकी है। ट्रॉमा केंद्र व अस्पताल के निर्माण में हर सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा की जरूरत पडऩे पर अतिरिक्त जमीन देने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। अन्य बुनियादी ढांचों के विकास पर भी सरकार की नजर है। नि हांस प्रशासन लंबे समय से इसकी मांग करता आ रहा है।

पूर्ण सहयोग व वित्तीय अनुदान की अपील

NIMHANS के निदेशक डॉ. बी. एन. गंगाधर (Dr. B. N. Gangadhar) ने बताया कि हर साल देश भर से करीब छह लाख मरीज उपचार के लिए निम्हांस पहुंचते हैं। अन्य केंद्र खुलने से निम्हांस के साथ मरीजों को भी राहत मिलेगी। करीब एक वर्ष में नए केंद्र में सेवाएं शुरू होंगी। जिसके बाद बेंगलूरु उत्तर के लोगों को उपचार के लिए होसूर रोड़ स्थित निम्हांस तक का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। ओपीडी कॉम्प्लेक्स सहित ट्रॉमा केंद्र के निर्माण के लिए उन्होंने पूर्ण सहयोग व वित्तीय अनुदान की अपील की।

डॉ. गंगाधर ने बताया कि कर्नाटक मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (ई-मानस) सूचना प्राद्यौगिकी आधारित डिजिटल मंच है जिसकी मदद से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रबंधित होंगी। उपचार के दौरान मरीज को होने वाली परेशानियों व अन्य शिकायतों का प्रभावी निवारण भी हो सकेगा। उपचार आसान होगा। ई-मानस मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को साथ लाएगा। ई-मानस (E-Manasa) निम्हांस, ई-स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय संस्थान, बेंगलूरु की पहल हैं।