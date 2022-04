कर्नाटक : सीवेज नमूनों में कोरोना के नए वेरिंएट नहीं

-10 दिन से कोविड से कोई मौत नहीं

बेंगलूरु. दो फरवरी को राज्य में कोविड से 82 मरीजों की मौत हुई थी, जो तीनों तहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा है। हालांकि, इसके बाद से मृतकों की दैनिक संख्या पांच से कम रही है। राज्य में बीते 10 दिन से कोविड (covid) से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कई दिनों से किसी भी मरीज को आइसीयू (ICU) में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सीवेज नमूनों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि (No new variants of corona in sewage samples) भी नहीं हुई है। नियमित रूप से केंद्र सरकार को सीवेज के नमूने भेजे जा रहे हैं। पॉजिटिव आने वाले मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है।