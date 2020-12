कर्नाटक : नर्सेस एसोसिएशन ने एनएनएमसी बिल के मसौदे पर जताई आपत्ति

बेंगलूरु. ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कर्नाटक चैप्टर (The Trained Nurses' Association of India, Karnataka Chapter) ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन (एनएनएमसी) बिल (National Nursing and Midwifery Commission Bill ) के मसौदे पर आपत्ति जताई है। नर्सिंग असिस्टेंट, मिवाइफरी एसोसिएट और होम बेस्ड केयर पर्सनेल जैसे वर्गों को मसौदे से हटाने की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार ये वर्ग नर्सिंग के समकक्ष नहीं हैं।

ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कर्नाटक चैप्टर की महासचिव गिरिजंबा देवी ने बताया कि मसौदे में कई शब्द उपयुक्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए मिडवाइफ एक नर्स है लेकिन मिडवाइफरी एसोसिएट नहीं। इसी प्रकार एक नर्सिंग असिस्टेंट को नर्स नहीं माना जा सकता। ऐसे शब्दों के इस्तमाल से लोग भ्रमित होंगे।

ऐसे शब्दों पर चिंता जताते हुए एक नर्स ने कहा कि बेहतर वेतन पैकेज की हकदार नर्सों की जगह अस्पताल कम योग्य लोगों को बतौर नर्स नौकरी देने लगेंगे।

एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के अनुसार मसौदे में वेतन पैकेज का जिक्र नहीं है। एक सदस्य ने कहा, 'हम नर्स के करियर की शुरुआत में 20 हजार रुपए के निश्चित वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जूझ रहे हैं।' मसौदा इस मुद्दे पर चुप हैं। कई जगहों पर नर्स 10 हजार रुपए से कम में काम करने पर मजबूर हैं।

ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन (एआइजीएनएफ) के अनुसार मसौदा तैयार करते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी हितधारकों से विचार-विमर्श नहीं किया। करीब 95 फीसदी नर्से क्लिनिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करती हैं। मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में इनके दृष्टिकोण की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए थी। कुछ नर्सिंग शिक्षक भारत में पूरे पेशे का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। बड़े हितधारक होने के एआइजीएनएफ के किसी भी सदस्य को मसौदा समिति में शामिल नहीं किया गया। मरीज कल्याण और नर्सिंग पेशे के विकास को लेकर भी मसौदे में ज्यादा कुछ नहीं है।

प्रस्तावित नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन के सदस्यों को केंद्र सरकार सीधे नामित करेगी। यानी आयोग पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होगा।