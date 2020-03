कोरोना वायरस : कर्नाटक में हाई अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक

बेंगलूरु. पड़ोसी राज्य तेलंगाना (Telangana) में नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 (Karnataka on high alert after a techie working in a private company of Bengaluru test positive for Covid-19) के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Software Engineer) के बेंगलूरु से भी जुड़े होने की पुष्टि के बाद बेंगलूरु सहित प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। मामले की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलु ने मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है।

बैठक से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि संक्रमित सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बेंगलूरु आवास का पता लगा आसपास रह रहे लोगों को चिन्हित किया गया है। जरूरत के अनुसार जांच की जा रही है। सभी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

जबकि स्वास्थ्य आयुक्त पंकज कुमार पांडे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। इस बीच राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिसीजेज (Rajiv Gandhi Institute of Chest Diseases) ने आइसोलेशन वार्ड (isolation ward) में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है। शहर के 10-15 मुख्य निजी अस्पतालों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने व आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश सीमा से सटे कर्नाटक के जिलों पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर है। केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया तेज की दी गई है। बल्लारी हवाई अड्डे पर भी थर्मल स्क्रीनिंग मशीन बढ़ाने की खबर है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भी थर्मल स्क्रीनिंग की योजना है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इसकी घोषणा नहीं की है।

बस अड्डे पर भी हाई अलर्ट

बेंगलूरु महानगर परिवाहन निगम (Bangalore Metropolitan Transport Corporation -बी एमटीसी) की प्रबंध निदेशक सी. शिखा ने बीएमटीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्क (mask) पहनने सहित जागरूक रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, संक्रमित सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मजेस्टिक बस अड्डे (Majestic Bus Station) से हैदराबाद के लिए बस लिया था। बस अड्डे पर भी हाई अलर्ट है।