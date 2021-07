कर्नाटक : मेडिकल, डेंटल कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश

- कोविड नियंत्रण दिशा-निर्देर्शों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

- कम से कम एक खुराक अनिवार्य

बेंगलूरु. राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थान तत्काल प्रभाव से फिर से खुल सकते हैं। अनलॉक 4.0 से पहले सरकार ने शुक्रवार को इसके लिए अनुमति दे दी। इसके साथ चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष, नर्सिंग (Medical, Dental, Nursing and Ayush) और अन्य संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी कॉलेज ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि, परिसर में प्रवेश की अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को होगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन (one does of corova vaccination compulsory) की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है।

संस्थानों को सरकार की ओर से जारी किए गए कोविड-19 दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

राज्य में गत 24 घंटे में कोविड के 1,806 नए मामले दर्ज हुए हैं जबकि संक्रमण से उबरे 2,748 लोगों को छुट्टी मिली। अब तक संक्रमित कुल 28,80,370 लोंगों में से 28,12,869 लोग स्वस्थ हुए हैं। 31,399 मरीजों का उपचार जारी है। राज्य में कोविड से कुल 36,079 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 42 मृतकों की पुष्टि शुक्रवार को हुई।