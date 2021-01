बेंगलूरु पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, दूसरी आज पहुंचेगी बेलगावी

बेंगलूरु. देश भर में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू हो गई है। स्वदेशी वैक्सीन 'कोविशिल्ड' (covishield) की पहली खेप मंगलवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) से विमान के जरिए केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (केआइए) पहुंची। (Karnataka receives first consignment of corona vaccines) जहां से रेफ्रिजरेटेड ट्रक में टीके शहर के आनंदराव स्थित स्वास्थ्य विभाग के भंडारण केंद्र सुरक्षित लाए गए।

यह राज्य के दो बड़े भंडारण केंद्रों में से एक है और करीब 45 लाख वायल के भंडारण की क्षमता है। बेंगलूरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि 54 बक्सों में वैक्सीन की 6.48 लाख खुराक मंगलवार सुबह 11.45 बजे केआइए पहुंची है। इसको लेकर हवाई अड्डा अधिकारियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बताया कि 6,47,500 खुराक की पहली खेप बेंगलूरु पहुंच गई है। 1.48 लाख खुराक की दूसरी खेप बुधवार बेलगावी पहुंचेगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन को हरी झंडी दी है और वैक्सीन सुरक्षित है। प्रति खुराक 210 रुपए के हिसाब से केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 1.1 करोड़ खुराक खरीदी है। यह विश्व का सबसे सस्ता टीका है। सीरम इंस्टीट्यूट 231 करोड़ रुपए की लागत से वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है।

टीकाकरण अभियान 16 से

उन्होंने कहा कि शनिवार से राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दुरुपयोग रोकने के लिए वायल पर 'बिक्री के लिए नहींÓ लिखा गया है। स्वास्थ्य योद्धाओं को सबसे पहले टीके लगेंगे। टीकाकरण के पहले और बाद में सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन होगा। टीकाकरण के बाद संबंधित व्यक्ति को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा।

235 टीकाकरण केंद्र

डॉ. सुधाकर ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम मार्चे पर तैनात अन्य कर्मचारियों सहित प्रदेश में 16 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण होगा। भंडारण हो या आपूर्ति प्रदेश सरकार सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर पूरी पारदर्शिता के साथ टीकाकरण अभियान को सफल बनाएगी। राज्य में 235 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक खुराक में 0.5 मिली और प्रत्येक शीशी में 10 वैक्सीन होती है। हर व्यक्ति को 28 दिन के अंतराल से वैक्सीन की दो खुराक दी जाएंगी। टीका लगने के 45 दिन बाद एंटीबॉडी विकसित होंगे।

वैक्सीन के भंडारण केंद्र पहुंचने के बाद डॉ. सुधाकर ने केंद्र का दौरा किया और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित कराई। विस्तार से भंडारण सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए।