कर्नाटक में एक दिन में 1839 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि, 1172 मरीज बेंगलूरु शहर से

- 42 मरीज की मौत

- कोविड के 11,966 मरीज उपचाराधीन

बेंगलूरु.

कर्नाटक में गत 24 घंटों में 1839 कोरोना (Karnataka registers over 1,800 fresh covid cases and 42 deaths in 24 hours) संक्रमितों की पुष्टि हुई है जबकि 42 मरीज की मौत हो गई। संक्रमितों की संख्या हो या मृतकों की, एक दिन में सामने आने वाला अब तक यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। शनिवार को 439 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 21,549 हो गई है। इनमें से 9244 मरीज ठीक हो चुके हैं और 11,966 मरीज उपचाराधीन हैं जबकि 339 मरीजों की मौत हुई हैं। हालांकि इनमें से चार मरीजों की मौत गैर-कोविड कारणों से हुई है। 226 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

1839 नए मरीजों में से 1172 मरीज अकेले बेंगलूरु शहर में सामने आए हैं। शहर में पहली बार मरीजों का आंकड़ा हजार के पार हुआ है। शहर में अब तक 8345 लोग संक्रमित हुए हैं। 7250 मरीजों का उपचार जारी है। 965 मरीज ही स्वस्थ हुए हैं। कुल 130 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में 75 मरीज मिले हैं। 1087 पुष्ट मरीजों में से 513 मरीज ठीक हो चुके हैं और 552 मरीजों का उपचार जारी है। दो गैर-कोविड कारणों सहित कुल 22 मरीजों की मौत हुई है।

बल्लारी जिले में 73 नए मामले मिलने से मरीजों की संख्या 1154 पहुंच गई है। 605 मरीजों का उपचार जारी है जबकि 34 मरीज की मौत हो चुकी है।

बीदर जिले में 51 मरीज मिले हैं। 726 मरीजों में से 512 मरीज ठीक हो चुके हैं। 186 मरीजों का उपचार जारी है और 28 मरीजों की मौत हुई है।

धारवाड़ जिले में 45 नए मरीज मिले हैं। 510 मरीजों में से 290 का उपचार जारी है। 11 मरीजों की मौत हुई है।

कलबुर्गी जिले में 37 मरीजों की पुष्टि के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1597 पहुंच गया है। इनमें से 1189 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 25 मरीजों की मौत हुई है और 383 मरीज उपचाराधीन हैं।

उडुपी जिले में भी कुल संक्रमितों को आंकड़ा 1276 पहुंच गया है। 18 मरीजों की पुष्टि शनिवार को हुई। कुल 1103 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 170 एक्टिव मरीजों का उपचार जारी है। तीन मरीजों की मौत हुई है।

यादगीर जिले में एक ही मरीज की पुष्टि हुई। लेकिन अब तक कुल 971 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 855 मरीज ठीक हो चुके हैं। 115 मरीजों का उपचार जारी है। एक मरीज की मौत हुई है।

रायचुर जिले में 41, मैसूरु जिले में 38, विजयपुर जिले में 37, मंड्या जिले में 35, उत्तर कन्नड़ जिले में 35, शिवमोग्गा जिले में 31, हावेरी जिले में 28, बेलगावी जिले में 27, हासन जिले में 25, चिक्कबल्लापुर और तुमकूरु जिले में 12-12, बेंगलूरु ग्रामीण और कोलार जिले में 11-11, दावणगेरे जिले में सात, चामराजनगर जिले में पांच, गदग जिले में चार, कोप्पल व चिक्कमगलूरु जिले में तीन-तीन और रामनगर में दो मरीज की पुष्टि हुई है।

42 में से 24 मृतक बेंगलूरु से

प्रदेश में 23 जून से शनिवार के बीच कोविड के कुल 42 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (Severe Acute Respiratory Infection) के 25 और इन्फ्लूएंजा लाइक इंफेक्शन यानी आइएलआइ (जुकाम, खांसी व बुखार के मरीज) के नौ मामले हैं। 42 में से 24 मौतें बेंगलूरु शहर में हुई हैं। बेंगलूरु ग्रामीण जिले में एक, धारवाड़ जिले में तीन, दक्षिण कन्नड़ जिले में चार, हासन जिले में एक, कलबुर्गी जिले में तीन और बीदर जिले में छह मरीज की मौत हुई है। 27 मृतक अन्य बीमारियों से भी पीडि़त थे। इनमें से एक मृतक क्षय रोग का मरीज था।