कोरोना : कर्नाटक में पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा : स्वास्थ्य मंत्री

बेंगलूरु. स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने कहा कि सभी राज्यों में कोविड के मामले बढ़े हैं। ये कोरोना की दूसरी लहर (corona second wave) के संकेत हैं। लोगों को चाहिए कि सावधानी बरतें।

उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि 8-10 राज्य में कोविड के सर्वाधिक सक्रिय मरीज हैं। महाराष्ट्र में करीब 2.84 लाख, केरल में 24 हजार, पंजाब में 22 हजार और कर्नाटक में 19 हजार मरीज उपचाराधीन हैं। आंकड़ों से साफ है कि दूसरी लहर शुरू हो चुकी है।

लोगों के लिए मास्क पहनना व सामाजिक दूरी आदि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राज्य में पॉजिटिविटी दर 1.6 फीसदी (Karnataka's covid positivity rate of 1.6 is higher than National Average) है। ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ये अच्छे संकेत नहीं हैं। बढ़ते मामलों के प्रति गंभीर होने की जरूरत है। राज्य में अब प्रतिदिन एक लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। दो से तीन दिनों में केंद्र सरकार राज्य को कोरोना टीके की 12 लाख खुराक भेजेगी।

स्वास्थ्यर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के मामले में 113 फीसदी सफलता दर के साथ बीदर जिला आगे है। धारवाड़ में 107 फीसदी, गदग में 103 फीसदी, बेंगलूरु शहरी जिले में 61 फीसदी, बागलकोट जिले में 34 फीसदी, दावणगेरे जिले में 65 फीसदी और कोप्पल जिले में 65 फीसदी लोगों का टीकारण हुआ है। 16,18,150 बुजुर्गों ने टीका लगवा खुद को सुरक्षित किया है।

कड़े कदम के संकेत

कोविड नियंत्रण के लिए आने वाले दिनों में सरकार और कड़े कदम उठाएगी। स्कूल-कॉलेजों (school and Colleges in Karnataka) में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री से आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री स्वयं इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।