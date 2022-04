कर्नाटक : स्कूली बच्चे पढ़ेंगे पंचतंत्र की कहानियां

- अगले शैक्षणिक वर्ष से नैतिक शिक्षा को शामिल करने की तैयारी

- शिक्षा मंत्री बोले

Published: April 20, 2022 09:27:34 am

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने मंगलवार को कहा कि नैतिक शिक्षा किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं होगी। सभी धर्मों की अनुकरणीय शिक्षाओं को नैतिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। रामायण, महाभारत, भगवद गीता तथा पंचतंत्र (Shrimad Bhagwat Geeta, Mahabharata as well as Panchatantra) की प्रेरक कथाओं को भी नैतिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के पहलुओं को अपनाया जाएगा जो बच्चों के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, किसी विशेष धर्म के पहलुओं का पालन करने वाले 90 प्रतिशत बच्चों को अधिक प्राथमिकता मिलेगी और यह अपरिहार्य है।