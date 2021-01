कनार्टक में नौ माह बाद खुले स्कूल, कम रही उपस्थिति

बेंगलूरु. कोरोना महामारी (corona pandemic) के कारण नौ महीने से बंद स्कूल और पीयू कॉलेज शुक्रवार (schools and pu colleges in Karnataka opened after 9 months of closure due to corona pandemic) को खुले। हालांकि, अभी सिर्फ दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए स्कूलों और पीयू कॉलेज खुले हैं। बाकी कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। छठी से नौवीं के छात्रों के लिए शुक्रवार को विद्यागम (vidyagama) कार्यक्रम को फिर से नए स्वरूप में शुरु हुआ। हालांकि, नव वर्ष और स्कूल के पहले दिन कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे।

सुबह से ही स्कूलों के बाहर उत्साहित विद्यार्थियों की कतार लगी शुरू हो गई थी। जमीन पर चौक से बने घेरे में बच्चे एक दूसरे से दूर खड़ा अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। एक-एक करके बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। हैंड सैनिटाइजेश करने और मास्क के साथ ही सभी को प्रवेश मिला। स्कूल का पहला दिन होने के कारण ज्यादातर अभिभावक बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे। परिवहन को लेकर कई अभिभावक चिंतित दिखे। एक अभिभावक ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। वे अपने बेटे को खुद स्कूल छोडऩे और छुट्टी के बाद घर ले जाना चाहते हैं लेकिन दफ्तर जाने के कारण यह संभव नहीं है।

एक छात्रा ने कहा कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन (offline education is better than offline) कक्षा है। ऑनलाइन में पाठ समझने में दिक्कत होती है। नेटवर्क की दिक्कत होती है। ऑनलाइन कक्षा से ज्यादातर विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हैं। एक अन्य छात्र ने बताया कि नौ माह बाद स्कूल आने का अवसर मिला है। शिक्षकों के बीच दोस्तों के साथ पढ़ाई में मजा आएगा।

शिक्षा मंत्री खुद पहुंचे स्कूल-कॉलेज

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार (s. suresh kumar) ने शुक्रवार को भी खुद कई स्कूलों और पीयू कॉलेजों का दौरा कर बच्चों, शिक्षकों व अभिभावकों से बातचीत की। सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण बच्चों के हित में स्कूल खोलना जरूरी था। ग्रामीण क्षेत्र के कई बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं।

संशोधित पाठ्यक्रम एक सप्ताह में

मंत्री ने कहा कि संशोधित पाठ्यक्रम एक सप्ताह में जारी होगा। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाएगा। महत्वपूर्ण पाठ नहीं छूटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। 10वीं व 12वीं के लिए अस्थाई समय सारिणी भी जल्द जारी होगी। नौवीं और ग्यारहवीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर 15 जनवरी के बाद निर्णय करेंगे।

तैयारी नहीं, सोमवार से खुलेंगे कई निजी स्कूल

बेंगलूरु सहित प्रदेश के कई स्कूल संचालकों ने शुक्रवार से स्कूल खोलने में असमर्थता जताई। एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस) के महासचिव डी. शशिकुमार ने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए कई स्कूल बाहरी एजेंसियों पर निर्भर हैं। मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं है। कई स्कूल सैनिटाइजेशन कार्य पूरा नहीं कर सके हैं। सोमवार से पहले कक्षाएं शुरु करना मुश्किल है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए ज्यादातर स्कूलों को अतिरिक्त बेंच और कुर्सी आदि की जरूरत है। खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। शशिकुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि बच्चों के संक्रमित होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। बच्चों की संख्या कम रही तो स्कूल बस सेवा बहाल करने में दिक्कत होगी।

आशा कार्यकर्ताओं पर अतिरिक्त जिम्मेदारी

लोक शिक्षण विभाग के अधिकारियों के अनुसार आशा कार्यकर्ताएं प्रतिदिन संबंधित विद्यार्थी के घर जा विद्यार्थी और अभिभावकों के स्वास्थ्य का जायजा लेंगी। स्वास्थ्य विभाग से जानकारी साझा करेंगी। बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य नहीं है। स्कूल खुलने के साथ ही कई शिक्षकों को भी शुक्रवार को कोविड ड्यूटी से राहत मिली।