उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटियों से नाराज स्कूल

स्कूल भी असमंजस में

Associated Management of Schools in Karnataka (KAMS) के महासचिव, शशिकुमार डी. ने भी बताया कि मूल्यांकन में कई त्रुटियां पाई गईं। यहां तक कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, वे भी कक्षा 9 में फेल हो गए हैं। कई स्कूल प्रबंधकों ने दस्तावेजों के साथ जानकारी भेजी है। नौवीं कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाएं दोबारा जांची जाएंगी या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बोर्ड की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। स्कूल भी असमंजस में हैं।