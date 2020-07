कनार्टक में 4,537 नए कोरोना पॉजिटिव, 93 मरीजों की मौत

बेंगलूरु. कनार्टक स्वास्थ्य विभाग धीरे-धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जांच रहा है। शनिवार को कुल 34,819 सैंपल जांचे गए। इनमें से 28,550 नमूने निगेटिव निकले। 34,819 में से 9,315 नमूनों की जांच रैपिड एंटीजेन प्रणाली से हुई और 7,684 नमूनों में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। शनिवार शाम तक कुल 9,84,996 नमूने जांचे गए हैं। 8,99,016 नमूने निगेटिव निकले।

गत 24 घंटों में कोरोना के 4,537 नए मामले सामने आए हैं जबकि 93 मरीजों के मौत की पुष्टि भी हुई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 59,652 पहुंच (With 4,537 new cases, Karnataka clocked a record single-day jump in new coronavirus cases on Saturday.) गया है। इनमें से 21,775 मरीज ठीक हो चुके हैं और 36,631 उपचाराधीन हैं। कुल 1246 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है। इनमें से छह मरीजों की मौत गैर-कोविड कारणों से हुई है। 580 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

46.46 फीसदी मामले बेंगलूरु में

4,537 में से 2125 मरीज अकेले बेंगलूरु शहरी जिले में मिले हैं। कुल संक्रमितों की तादाद 29,621 पहुंच गई है। इनमें से 22,449 मरीजों का उपचार जारी है। 6,540 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 250 मरीजों को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। कुल 631 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है। इनमें से एक की मौत गैर-कोविड कारणों से हुई है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में 509 मरीज मिले हैं। कुल 3,306 मरीजों में से 2,183 मरीजों का उपचार जारी है और 60 मरीज की मौत हुई है। इनमें से दो मरीज को मौत अन्य कारणों से हुई। 1,061 मरीज ठीक हो चुके हैं।

धारवाड़ जिले में 186 मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,917 हो गई। इनमें से 1,216 मरीज उपचाराधीन हैं और 58 मरीज की मौत हुई है।

विजयपुर जिले में 176 नए मामले सामने आए। इनमें से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,414 में से 488 मरीजों का उपचार जारी है।

बल्लारी जिले में 155 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 2,355 संक्रमितों में से 1,203 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 1,095 एक्टिव मामले हैं। 57 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है।

उत्तर कन्नड़ जिले में 116 मरीजों की पुष्टि हुई है। कुल 1,016 मरीजों में से 661 मरीजों का उपचार जारी है और 10 मरीजों की मौत हुई है।

उडुपी जिले में 109 नए मरीज मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 2,089 पहुंच गई। इनमें से 1,575 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और 506 मरीजों का उपचार जारी है। आठ मरीज की मौत हुई है।

मैसूरु जिले में अब तक 59 मरीज जान गंवा चुके हैं। कुल 1,514 मरीजों में से 101 मरीज की पुष्टि शनिवार को हुई। 880 मरीज अब भी उपचाराधीन हैं।

बेलगावी जिले में 137, शिवमोग्गा जिले में 114, चिक्कबल्लापुर जिले में 107, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 94, कलबुर्गी जिले में 82, गदग जिले में 82, बीदर जिले में 72, दावणगेरे जिले में 56, हासन जिले में 51, मंड्या जिले में 42, कोलार जिले में 35, चित्रदुर्ग जिले में 22, रायचुर जिले में 16, हावेरी जिले में 15, बागलकोट, कोप्पल और रामनगर जिले में 13-13, कोडुगू जिले में 10 और यादगीर जिले में सबसे कम चार मरीजों की पुष्टि हुई। लेकिन यादगीर जिले में अब तक कुल 1,543 मरीज मिले चुके हैं। इनमें से 1,280 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 262 मरीज ही उपचाराधीन हैं जबकि केवल एक मरीज की मौत हुई है।