गणित का पर्चा लिख रहा विद्यार्थी निकला कोरोना पॉजिटिव

बेंगलूरु. हासन जिले में प्रदेश बोर्ड की 10वीं (एसएसएलसी) की परीक्षा दे रहा 16 वर्षीय विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव (Students writing 10th mathematics exam turns out positive for Corona in Hassan District of Karnataka) पाया गया है। अधिकारियों को जब इसकी जानकारी दी गई तो यह छात्र मल्लपट्टण सरकारी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र में शनिवार को गणित का पर्चा लिख रहा था।

छात्र को पहले डेंगू हुआ था। डेंगू से ठीक होने के बाद इन्फ्लूएंजा लाइक इंफेक्शन यानी आइएलआइ के लक्षण सामने आने लगे। जिसके बाद जांच के लिए नमूने भेजे गए। शनिवार को जब रिपोर्ट आई तो छात्र कोरोना संक्रमित निकला। संक्रमण की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्र प्रमुख को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद विद्यार्थी को अलग कमरे में बैठा दिया गया, जहां उसने परीक्षा पूरी की।

लोक शिक्षण विभाग के आयुक्त के. जी. जगदीश ने भी मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन को सूचित किया गया। जिला प्रशासन इस मामले को असिंप्टोमेटिक मान रहा है क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान शरीर का तापमान सामान्य था। परीक्षा के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया।

कोरोना संदिग्ध होने के बावजदू इस विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल करना स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग की बड़ी चूक है। मामले की जांच सहित संक्रमित के संपर्क में आए परीक्षार्थियों व अन्य लोगों की पहचान प्रक्रिया जारी है। इस विद्यार्थी के साथ 18 और विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है।

इस बीच शनिवार को परीक्षा के दौरान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने बेंगलूरु में कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थी के साथ एक ही हॉल में परीक्षा दे रहे अन्य विद्यार्थी शेष विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे या नहीं इसका निर्णय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति लेगी। मंत्री ने भी माना कि जिन परीक्षार्थियों को कोरोना के लिए जांचा गया, उनकी रिपोर्ट आने तक परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी ली जाएगी जिनके नमूने कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं।